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НовостиПроисшествия11 августа 2023 6:34

Ярославские полицейские нашли наркотики в детской коляске

Наркокурьер из Ярославской области спрятал 3 килограмма мефедрона в детской коляске
Полина Вачнадзе
Житель Ярославской области додумался спрятать наркотики в детской коляске.

Житель Ярославской области додумался спрятать наркотики в детской коляске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ярославской полиции задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков. 36-летнего мужчину взяли в поселке Никульское Тутаевского района. В его вещах нашли пакет с веществом, которое оказалось мефедроном весом более 940 граммов. Кроме того, у задержанного обнаружили поддельные водительское и служебное удостоверения.

Позже было установлено, что для хранения более крупной партии запрещенных веществ задержанный использовал детскую коляску. Она стояла в подъезде дома на улице Максима Горького в Рыбинске.

- В коляске нашли более 3 килограммов мефедрона и 153 грамма гашиша. Наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта, путем оборудования тайников, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

36-летний житель региона заключен под стражу. В отношении него заведены два уголовных дела: «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Использование заведомо подложного документа».