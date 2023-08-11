Ярославские полицейские нашли наркотики в детской коляске

Житель Ярославской области додумался спрятать наркотики в детской коляске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ярославской полиции задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков. 36-летнего мужчину взяли в поселке Никульское Тутаевского района. В его вещах нашли пакет с веществом, которое оказалось мефедроном весом более 940 граммов. Кроме того, у задержанного обнаружили поддельные водительское и служебное удостоверения.

Позже было установлено, что для хранения более крупной партии запрещенных веществ задержанный использовал детскую коляску. Она стояла в подъезде дома на улице Максима Горького в Рыбинске.

- В коляске нашли более 3 килограммов мефедрона и 153 грамма гашиша. Наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта, путем оборудования тайников, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

36-летний житель региона заключен под стражу. В отношении него заведены два уголовных дела: «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Использование заведомо подложного документа».