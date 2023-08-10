Житель Ярославской области пытался утопить сожительницу из-за отказа в близости

Жителю Некоузского района Ярославской области предъявлено обвинение в покушении на убийство. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Жителю Некоузского района Ярославской области предъявлено обвинение в покушении на убийство. 44-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу, а потом пытался утопить ее в пруду рядом с домом. Он уже дотащил женщину до водоема и начал погружать в воду, но, к счастью, происходящее увидели местные жители.

- Преступные действия обвиняемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как были пресечены со стороны очевидцев, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По данным источника КП-Ярославль конфликт между парой возник из-за интима: мужчина настаивал на близости, а женщина ему отказала. Некоузец разозлился и весь свой пыл направил на попытку избавиться от несговорчивой любовницы.