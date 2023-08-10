В Ярославле первоклассники не пойдут в школу на улице Пашуковской 1 сентября. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле первоклассники не пойдут в школу на улице Пашуковской 1 сентября. Дети начнут учебный год в школе №60. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов. Сейчас на верхних этажах продолжается сборка мебели, уже висят доски, установлено необходимое оборудование. Помимо этого, благоустраивают территорию.

Строительная готовность к 1 сентября будет, но еще предстоит процедура лицензирования. Поэтому первоклассники начнут учиться на базе школы №60, которая находится неподалеку. Там сейчас завершается ремонт первого этажа, где и расположатся ученики.

- Для удобства детей и родителей организуем автобус от 92-й школы до школы №60. Сейчас его маршрут ДГХ согласовывает с ГИБДД. После завершения всех необходимых работ с документацией и укомплектованием школы на Пашуковской дети переедут в новое здание. По окончании строительных работ начнется набор учеников в остальные классы, - отметил мэр Ярославля Артем Молчанов.