Участок березовой рощи в Ярославле вновь стал собственностью города

На месте рощи планировали строительство двух 17-этажных домов. Изображение: группа "Спасем Березовую рощу" ВКонтакте

Прокуратура Ярославля через суд добилась возвращения 7 тысяч квадратных метров земли у Тверицкого бора в муниципальную собственность.

- Во время проверки установлено, что земельный участок с разрешенным использованием «многоквартирные дома» был предоставлен физическому лицу незаконно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании недействительными совершенных сделок и истребовании земли из чужого незаконного владения.

В апреле Заволжский районный суд удовлетворил требования ведомства. Ответчики подали апелляцию, но 10 августа коллегия областного суда оставила их жалобы без удовлетворения.

Пилить деревья в березовой роще в Заволжском районе начали летом прошлого года. Чтобы остановить уничтожение парка и не дать построить на его месте очередные многоэтажные дома, ярославцы начали бить во все колокола.