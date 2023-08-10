В Ярославской области в выходные пройдет «Ночь заводов» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в эти выходные пройдет всероссийский фестиваль «Ночь заводов». Наш регион представят фабрика «Красный Перекоп» и культурный центр «Textil». Гости мероприятия смогут оценить аудиопрогулку в наушниках по Петропавловскому парку. Во время экскурсии будут озвучены исторические документы, голоса местных жителей и фабричных старожилов.

Помимо этого, ярославцев и гостей региона ждут и другие интересные мероприятия.

- В этот же день в деревне Троицкое под Переславлем-Залесским праздник устраивает сообщество «Счастливые». Гостей ждут музыкальная программа, песни, танцы, хороводы, батуты, полеты на воздушном шаре, увлекательные мастер-классы и кинотеатр с любимыми фильмами, - рассказали в правительстве региона. - Ярославский зоопарк приглашает 12 августа гостей на «ZOO-Fest» в честь своего 15-летия. Весь день посетителей ждут показательные кормления животных, среди которых – белая львица Лавина, африканский страус, сурикаты, черепахи и многие другие, а также угощение медведей тортами.