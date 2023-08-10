В Рыбинске 19 августа отключат холодную воду Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 19 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду. Специалисты будут проводить необходимую подготовку к осенне-зимнему периоду на станции 1 подъема воды в поселке Волжский, очистных сооружений воды №2, в водопроводных камерах по Проспекту Ленина дом №162, а также на пересечении улицы Серова и улицы Малиновская. Для этого нужно остановить подачу холодной воды.

Список мест, где на сутки отключат холодную воду:

- поселок Волжский;

- поселок ГЭС;

- поселок Переборы;

- Веретье 1, 2, 3, 4;

- Прибрежный;

- Западный;

- Северный;

- Центральный;

- Скоморохова гора;

- Запахомовский район;

- Гагаринский;

- Мариевка;

- поселок Искра Октября;

- поселок Юбилейный;

- поселок Костино;

- деревня Пригородная;

- деревня Ануфриева;

- деревня Макарово;

- деревня Пригорки;

- поселок Голодяево.