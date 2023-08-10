В Рыбинске 19 августа отключат холодную воду
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске 19 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду. Специалисты будут проводить необходимую подготовку к осенне-зимнему периоду на станции 1 подъема воды в поселке Волжский, очистных сооружений воды №2, в водопроводных камерах по Проспекту Ленина дом №162, а также на пересечении улицы Серова и улицы Малиновская. Для этого нужно остановить подачу холодной воды.
Список мест, где на сутки отключат холодную воду:
- поселок Волжский;
- поселок ГЭС;
- поселок Переборы;
- Веретье 1, 2, 3, 4;
- Прибрежный;
- Западный;
- Северный;
- Центральный;
- Скоморохова гора;
- Запахомовский район;
- Гагаринский;
- Мариевка;
- поселок Искра Октября;
- поселок Юбилейный;
- поселок Костино;
- деревня Пригородная;
- деревня Ануфриева;
- деревня Макарово;
- деревня Пригорки;
- поселок Голодяево.