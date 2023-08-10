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НовостиОбщество10 августа 2023 11:02

В Ярославле закончили ремонт в третьей поликлинике больницы №9

Отремонтированы кабинеты, заменены двери и окна
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле закончили ремонт в третьей поликлинике больницы №9

В Ярославле закончили ремонт в третьей поликлинике больницы №9

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле закончили ремонт в третьей поликлинике больницы №9. Большая часть работ проведена в левом крыле здания, где располагаются кабинеты узких специалистов.

Помимо этого, отремонтированы санитарные комнаты, оборудован кабинет вакцинопрофилактики, обустроен процедурный кабинет. Заменены двери и окна, установлены светодиодные панели и радиаторы отопления.

– Всего на ремонт этой поликлиники мы потратили свыше 5 миллионов рублей, – отметил главный врач КБ №9 Станислав Белокуров.