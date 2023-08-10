Суд взыскал с рыбинской больницы полмиллиона рублей за смерть пациентки

Дочь умершей пациентки рыбинской больницы получит от клиники 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дочь умершей пациентки рыбинской больницы получит от клиники 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение принял городской суд.

В травматологическое отделение горбольницы Рыбинска пациентку доставили после ДТП. В этот же день ей сделали операцию, через 12 дней оперативное вмешательство провели повторно. Ночью женщина почувствовала себя плохо, она кричала, звала на помощь, но постовой медсестры на месте не оказалось, а кнопка вызова врача в палате не была установлена. К утру жительница Рыбинска умерла.

- Ее дочь обратилась с иском, в котором просила взыскать с больницы 3 миллиона рублей за некачественно оказанную медицинскую помощь. Суд установил, что пациенту с высоким риском развития тромбоэмболии легочной артерии перед операцией не провели надлежащим образом профилактику тромбозов и эмболий, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Кроме того, суд отметил и нарушение этических принципов в действиях медработников – на продолжительные крики умирающей женщины никто не отреагировал.

- При определении размера компенсации морального вреда суд учел, что главной причиной смерти матери истца явилась тяжелая травма нижней конечности, полученная вследствие наезда на нее транспортного средства. Между выявленным дефектом оказания медицинской помощи и смертью пациента имеется лишь опосредованная, косвенная причинная связь, - пояснили в суде.