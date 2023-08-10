В Ярославле автобус протащил женщину по асфальту

В Ярославле водитель закрыл дверь автобуса и травмировал пассажира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 9 июля на остановке «Моторный завод» произошел еще один инцидент с автобусом. При посадке в салон травмы получила 66-летняя женщина. О случившемся в соцсетях рассказала ее внучка.

- Бабушка заходила в автобус, поставила ногу и ее зажало дверьми, а сама она осталась на улице. Водитель начал движение и провез бабушку по асфальту, - пишет девушка в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Остановился водитель только тогда, когда ему сказали о ЧП. По словам внучки пострадавшей, ее бабушка получила травмы.

В комментариях к посту ярославцы недоумевают, почему водитель не вызвал скорую помощь и полицию, ведь случившееся явно является ДТП. На жалобу в соцсетях отреагировали в департаменте транспорта региона. Там пояснили, что сейчас проводится поверка и по ее итогам виновного привлекут к ответственности.

- На предприятия проходит внеплановый инструктаж со всем водительским составом по вопросу неукоснительного соблюдения ПДД и качественного исполнения должностных обязанностей, - сообщили в департаменте и извинились за случившееся.