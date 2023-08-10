Проект ремонта улицы Победы в Ярославле прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта улицы Победы в Ярославле прошел госэскпертизу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект капитального ремонта улицы Победы в Ярославле наконец-то прошел госэскпертизу. Проектирование должно было завершиться еще в конце июля прошлого года, но по каким-то причинам затянулось.

В планах у городских властей отремонтировать всю улицу Победы: от Волжской набережной до улицы Большая Октябрьская. Сколько будет стоить сам ремонт, пока не известно, но проектирование обошлось бюджету в 1,3 миллиона рублей. Его выполнила ивановская компания.

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