Роскачество оказалось недовольно фаршем ярославского производителя

Специалисты Роскачества исследовали куриный фарш компании «Ярославский бройлер». Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роскачества исследовали куриный фарш 18 торговых марок, в том числе и производства компании «Ярославский бройлер». В рейтинге он оказался на 9-ой и 15 позиций, получив оценку 2,87 из 5.

Специалисты отметили, что ярославский фарш изготовлен преимущественно из филе, костные включения и нитрит натрия отсутствуют, количество фосфатов не превышает нормы.

Исследования не показали в фарше антибиотиков, посторонних ДНК (кукурузы, свиньи и сои) и иных не заявленных в составе ингредиентов. Однако нормы по общему содержанию микроорганизмов и сальмонеллы были превышены.

- Однако результаты испытаний показали, что продукт сомнительной свежести, что также может являться причиной роста количества микроорганизмов, - сообщили специалисты.