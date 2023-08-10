В Ярославле проходит бесплатная стерилизация бездомных животных

В Ярославле продолжается бесплатная стерилизация и вакцинация бездомных кошек и собак. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле продолжается бесплатная стерилизация и вакцинация бездомных кошек и собак. Прививки и операции безвозмездно делают специалисты клиники «Миллион друзей». Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Мнение, что домашний любимец впадет в депрессию, осознав свою половую несостоятельность – одно из самых распространенных заблуждений. Животное не знает, чего вы его лишаете, и испытывать страдания по этому поводу не будет. Кошка не осмысливает своих инстинктов и желаний, и, если некоторые из них просто исчезнут, она этого не заметит. Поэтому переживать не стоит. В западных странах, где гуманизм и свобода личности являются основными ценностями, данный вопрос решается радикально: всех кошек и котов, которые не участвуют в процессе племенного разведения, надлежит обязательно сделать стерильными. Нарушителей строго наказывают специальные надзорные службы. Сделано это для того, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение животных. Ведь за питомца и его потомство несет ответственность не он сам, а его хозяин.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.