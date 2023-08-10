В Ярославле введут новый автобусный маршрут до больницы №2 на улице Попова

Ярославцы просят у губернатора новую поликлинику взамен закрытой аварийной на Московском проспекте. Фото: Ксения Высотина

В середине июля из-за аварийного состояния здания закрыли поликлинику на Московском проспекте в Ярославле. Огромному количеству пациентов, к ней приписанных, предложили обращаться за медицинской помощью в больницу на улице Попова. Новую клинику пообещали открыть, но когда – не уточнили.

- Как быть ярославцам с Выемки? Их лишили поликлиники. Альтернатива совсем не устраивает район – час добираться до Липовой горы. Больше всех мне жаль стариков. Их эти поездки убивают. Прошу вас рассмотреть другие варианты, чтобы было близкое расстояние и без пересадок. Просто оставить район без медпомощи – это кощунство, - пишет на странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева Анна Юрьевна.

На обращение ярославны пришел ответ от департамента транспорта региона. В нем говорится, что сейчас прорабатывается вопрос обеспечения прямого транспортного сообщения 5 МКР и Суздальского шоссе с больницей №2 на улице Попова.

- В настоящий момент транспортное сообщение 5 МКР, района Суздальского шоссе с улицей Попова обеспечено регулярными автобусными маршрутами с учетом одной пересадки, - сообщили в ведомстве.