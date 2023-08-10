В Ярославле за коммерческий подкуп осудили экс-директора свинокомплекса

Кировский районный суд вынес приговор бывшему руководителю свинокомплекса Юрию Садовникову. Фото: Полина Вачнадзе

Кировский районный суд вынес приговор бывшему руководителю свинокомплекса Юрию Садовникову. Он признан виновным в коммерческом подкупе сотрудника газоснабжающей организации.

Предприятие, работающее в деревне Дюдьково Рыбинского района накопило 10-миллионный долг за природный газ. По этой причине подача топлива на котельную цеха было прекращено.

- Действующий на тот момент начальник Управления по реализации газа во время встречи с Юрием Садовниковым предложил ему помощь в организации несанкционированного газоснабжения котельной за денежное вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Подсудимый, считает обвинение, согласился и передал требуемую сумму. За пару месяцев работы предприятие незаконно потребило 934 кубометров газа.

Садовников свою вину отрицал. По его словам, 350 тысяч рублей он передавал за консультацию по восстановлению газоснабжения.

- При говором Кировского суда Ярославля Юрий Садовников признан виновным в коммерческом подкупе в крупном размере, ему назначено наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей, - сказали в суде. – Приговор в законную силу еще не вступил.