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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:51

В Ярославле за коммерческий подкуп осудили экс-директора свинокомплекса

Бывшего руководителя коммерческого предприятия Рыбинского района оштрафовали за подкуп сотрудника газовой службы
Полина Вачнадзе
Кировский районный суд вынес приговор бывшему руководителю свинокомплекса Юрию Садовникову.

Кировский районный суд вынес приговор бывшему руководителю свинокомплекса Юрию Садовникову.

Фото: Полина Вачнадзе

Кировский районный суд вынес приговор бывшему руководителю свинокомплекса Юрию Садовникову. Он признан виновным в коммерческом подкупе сотрудника газоснабжающей организации.

Предприятие, работающее в деревне Дюдьково Рыбинского района накопило 10-миллионный долг за природный газ. По этой причине подача топлива на котельную цеха было прекращено.

- Действующий на тот момент начальник Управления по реализации газа во время встречи с Юрием Садовниковым предложил ему помощь в организации несанкционированного газоснабжения котельной за денежное вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Подсудимый, считает обвинение, согласился и передал требуемую сумму. За пару месяцев работы предприятие незаконно потребило 934 кубометров газа.

Садовников свою вину отрицал. По его словам, 350 тысяч рублей он передавал за консультацию по восстановлению газоснабжения.

- При говором Кировского суда Ярославля Юрий Садовников признан виновным в коммерческом подкупе в крупном размере, ему назначено наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей, - сказали в суде. – Приговор в законную силу еще не вступил.