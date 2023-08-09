В Тутаеве на строительство ледового комплекса потратят 400 миллионов рублей

Здание будет трехэтажным Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве началось строительство ледового комплекса. Сейчас подрядчик составляет план местности и проводит расчеты. В ближайшее время планируется начать вырубку и корчевание деревьев и кустарников.

Трибуны будут рассчитаны более, чем на 200 зрителей, в том числе предусмотрены места для маломобильных граждан. Также в трехэтажном здании обустроят тренажерный зал на 10 человек и буфет на 17. Всего планируют потратить около 400 миллионов рублей.

– В ледовом комплексе будет все необходимое для проведения тренировок и турниров. На первом этаже – зона вестибюля-фойе, ледовая арена с хоккейным полем, искусственным льдом и трибуной для зрителей, гардероб, душевые, помещения для выдачи коньков в прокат, мастерская для их заточки и подгонки клюшек, кабинет оказания медицинской помощи, тренерская. Здесь же разместится техблок, где будут расположены индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая, помещения водоподготовки и для машины по уходу за льдом, – рассказал и. о. директора регионального департамента строительства Александр Гаврилов. - На втором этаже – фитнес-зал, раздевалки, душевые, буфет, административно-бытовые помещения персонала. Третий этаж – технический, с вентиляционными камерами и серверной.