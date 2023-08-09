Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 14:20

В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения

Их строят между верхним и нижним ярусами набережной
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения. Их строят между верхним и нижним ярусами набережной. Работы будут проходить в рамках капитального ремонта моста.

- Согласно требованиям САНПиНа, на мосту будет организовано водоотведение, стоки будут попадать в очистные и только потом в Волгу. До ремонта неочищенная вода стекала в реку. Решаем проблему, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.