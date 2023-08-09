В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске около Волжского моста устанавливают очистные сооружения. Их строят между верхним и нижним ярусами набережной. Работы будут проходить в рамках капитального ремонта моста.

- Согласно требованиям САНПиНа, на мосту будет организовано водоотведение, стоки будут попадать в очистные и только потом в Волгу. До ремонта неочищенная вода стекала в реку. Решаем проблему, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.