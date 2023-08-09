Жителям Тутаева запретили купаться в Волге. ФОТО: администрация Тутаевского района

Жителям Тутаева запретили купаться в Волге. Ранее, 25 июля, из реки взяли пробу воды и обнаружили там бактерии, которые опасны для здоровья человека. В Волге были найдены колиформные бактерии – это микроорганизмы, которые являются индикатором качества воды. Их наличие означает, что река загрязнена.

- С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании «Комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения холеры на территории Ярославской области на 2022-2026 годы» приняты меры по запрещению купания в Волге в Тутаеве, - сообщили в администрации Тутаевского района.