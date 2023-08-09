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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:02

В Ярославской области мужчина подозревается в убийстве знакомой

Житель Рыбинска во время посиделок ударил приятельницу, которая после скончалась
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославские следователи возбудили уголовные дела

Ярославские следователи возбудили уголовные дела

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославские следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

В Рыбинске в понедельник, 7 августа, произошла трагедия. В одном из домов на улице Стаханова двое приятелей и их знакомая решили устроить посиделки. Все было нормально, но в какой-то момент 67-летний мужчина, по всей видимости, перебрал со спиртным, с женщиной у него завязалась небольшая ссора. Злоумышленник схватился за нож и ударил им знакомую. От травм она скончалась на месте происшествия.

На этом мужчина не остановился и с ножом накинулся на приятеля, успев ударить его и попав в жизненно важный орган. Второй трагедии удалось избежать, благодаря тому, что сын пострадавшего во время успел остановить злоумышленника. После приехали полиция и скорая помощь.

- Мужчина задержан сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское». Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.