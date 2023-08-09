В Ярославской области в «Карабихе» пройдет ретропленэр Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» 12 августа пройдет ретропленэр. Гости мероприятия погрузятся в атмосферу русского дворянства. Вход в усадьбу и уличные активности для всех желающих - бесплатно.

- В 11 часов программу мероприятий откроет пленэр в Верхнем парке: все желающие смогут попробовать свои силы в создании пейзажа. Также в 11.00 и в 13.30 стартуют костюмированные экскурсии «Очарование парков «Карабихи», - рассказали в правительстве региона. - В 13.30 в компании реконструкторов «Исторического общества N» можно будет освоить правила старинных настольных игр, поучаствовать в подвижных забавах для детей и взрослых «Марфута», «Ля буль», «Волк и олени» и других. В «Салоне модистки» гости увидят антикварные предметы моды прошлого, услышат истории о балах.