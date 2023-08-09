В Ярославле полиция пресекла работу нелегального «банка» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле полиция возбудила и расследует уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Оказалось, что 58-летний местный житель с 2019 по 2023 годы работал в кредитной организации, при этом, не зарегистрировав ее. За деньги мужчина незаконно переводил средства на расчетные счета подконтрольных организаций, чтобы после этого их обналичить.

- В качестве нелегального «банка» использовались офисное помещение в Кировском районе Ярославля. При совершении незаконных операций в виде комиссионного вознаграждения получен доход более 13 миллионов рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.