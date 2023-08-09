Энергетики приступили к новому этапу установки интеллектуальных приборов учета в Ярославской области

С новыми приборами учета улучшится качество и надежность электроснабжения потребителей. ФОТО: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

В 2023 году филиал «Ярэнерго» устанавливает в регионе 25,5 тысяч приборов интеллектуального учета. Сейчас энергетики перешли ко второму этапу проекта – монтажу приборов. Установка идет с привлечением подрядной организации.

Основной территорией реализации программы в этом году стал Рыбинский район. Здесь появится более 9,4 тысяч устройств. Работы также ведутся в Ярославле, Некрасовском, Борисоглебском и Некоузском районах. После монтажа энергетики перейдут к третьему этапу: энергетики и подрядчики будут выполнять обходы потребителей для передачи выносного дисплея, подписания акта и принятия счетчика к расчетам.

Особенность новых счетчиков в том, что они устанавливаются на высоте на опоре 0,4 кВ. Как результат – снижаются риски повреждений и вмешательства в их работу. Потребитель сможет отслеживать текущие показания и другие собираемые данные с помощью выносного дисплея. После включения приборов в автоматизированную систему учета электроэнергии списывать и передавать показания в сбытовую компанию не потребуется – информация будет передаваться на сервер в автоматическом режиме. Установка прибора учета и дальнейшее его техническое обслуживание выполняется для потребителя бесплатно.

Автоматизация учета в электрических сетях внедряется в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ. В прошлом году таких умных устройств в области появилось порядка 40 тысяч, уточняют специалисты.

– Интеллектуальные приборы, автоматически передающие данные в энергокомпанию, позволяют повысить качество и точность учета ресурса. Также сократится количество случаев хищения электроэнергии, а значит – улучшится качество и надежность электроснабжения потребителей, – подчеркнул важность проекта заместитель генерального директора – директор филиала «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.