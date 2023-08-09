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НовостиОбщество9 августа 2023 10:24

В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост

Для пешеходов движение останется открытым
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост

В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост – транспорт не сможет ездить там с полночи до 5 часов. Для пешеходов движение останется открытым.

- В ночное время подрядная организация «ЕКС» будет проводить работы по демонтажу пролетного строения ПС7 и бетонирование опорных площадок в пролете ПС5. После завершения ночных работ в 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновляться, - сообщили в администрации Рыбинска.