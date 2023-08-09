В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 14 августа на пять ночей закроют Волжский мост – транспорт не сможет ездить там с полночи до 5 часов. Для пешеходов движение останется открытым.

- В ночное время подрядная организация «ЕКС» будет проводить работы по демонтажу пролетного строения ПС7 и бетонирование опорных площадок в пролете ПС5. После завершения ночных работ в 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновляться, - сообщили в администрации Рыбинска.