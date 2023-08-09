В Ярославской области ожидаются гроза, ливень и ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области со второй половины дня 9 августа до ночи 10 августа ожидается ухудшение погоды. В некоторых районах региона возможна гроза с ливнем, а также порывы ветра до 15 м/с.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением, ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.