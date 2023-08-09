В Рыбинске на одном из заводов ночью произошел пожар Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рыбинске минувшей ночью произошел пожар на одном из заводов приборостроения. Сотрудники предприятия потушили возгорание сами, пострадавших нет. Однако сейчас по данному факту проводится проверка.

- Главное управление МЧС России по Ярославской области напоминает: отсутствие дыма и огня не говорит о том, что пожар полностью ликвидирован. Пожарная охрана выезжает на место возгорания для проверки объекта, в том числе на наличие скрытых очагов возгорания. В случае обнаружения пожара примите меры по тушению первичными средствами пожаротушения и одновременно сообщите в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе ведомства.