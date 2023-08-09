В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с заместителем начальника штаба войсковой части, майором Александром Харьковым. Он погиб в спецоперации.

Прощание пройдет в пятницу, 11 августа, в здании администрации в поселке Октябрьском Рыбинского района. Начало – в 11 часов.

Александр служил по контракту, был отмечен наградами Министерства обороны России «За отличие в военной службе» III степени, «За воинскую доблесть» II степени, «За боевое отличие».

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - отметили в правительстве региона.