В Заволжском районе Ярославля идет ремонт дороги, ведущей к школам Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 9 августа, специалисты департамента городского хозяйства мэрии Ярославля и администрации проверили, как идет ремонт участка Школьного проезда. Эта дорогая важная, она ведет к средней школе № 83, детскому саду № 237 и детской школе искусств имени М.А. Балакирева.

— В Заволжском районе у нас осталось три объекта. Сегодня подрядная организация приступила к укладке асфальта в проезде, соединяющий Школьный проезд и дублер проспекта Машиностроителей. Здесь расположены три социальных учреждения. На следующей неделе планируется приступить к укладке асфальта на участке от проспекта Авиаторов до улицы Ляпидевского к средней школе № 2. После выйдут на объект к школе № 48. На всех трех объектах были выполнены дополнительные виды работ, которые первоначально не входили в контракт. Проекты отправлялись на доработку, из-за чего была временная приостановка работ, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Все работы планируют закончить до 1 сентября.