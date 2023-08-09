В Рыбинске 10 августа перекроют улицу Бульварную

Маршруты некоторых автобусов изменятся на один день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске во время ремонтных работ завтра, 10 августа, перекроют улицу Бульварную. Ограничение будет действовать на участке от улицы Стоялой до Преображенского переулка - с 10 до 20 часов.

На это время изменятся маршруты автобусов №№ 114, 107, 108, 179, 180. От первой остановки они будут ехать по улице Герцена – Стоялой улице – Крестовой улице (с остановкой «Соборная площадь») и дальше по своему маршруту.

- На указанный период времени муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок №№ 8, 11, 19, 20 при движении из заволжья проследуют до остановочного пункта «Соборная площадь», - сообщили в администрации Рыбинска.