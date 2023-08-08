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НовостиПроисшествия8 августа 2023 14:35

Водолазы нашли мальчика, утонувшего в Волге под Рыбинском

В Ярославской области нашли тело утонувшего ребенка
Полина Вачнадзе
В Ярославской области прекращены поиски утонувшего 14-летнего мальчика.

В Ярославской области прекращены поиски утонувшего 14-летнего мальчика.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области прекращены поиски 14-летнего мальчика, утонувшего в Волге. Тело ребенка без признаков насильственной смерти водолазы обнаружили на семиметровой глубине в 40 метрах от берега ниже по течению, сообщили в правительстве региона.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

14-летний подросток погиб 6 августа. Вместе с друзьями он пошел купаться на Волгу в Рыбинском районе. Мальчик уплыл далеко от берега, а потом начал тонуть. Его приятели позвали на помощь прохожих.

Искали ребенка два дня. Мама мальчика просила жителей региона подключиться к поискам ее сына.