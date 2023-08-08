На Суринском путепроводе в Ярославле закончили ремонт

Отремонтировали 600-метровый участок Суринского путепровода в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершили ремонт Суринского путепровода. Сегодня, 8 августа, на 600-метровом участке, который приводили в порядок, прошла техническая приемка. Рабочие уложили два слоя асфальта и нанесли разметку.

- Результат работ оценили сотрудники департамента городского хозяйства, агентства по муниципальному заказу, депутаты и общественники. Отремонтировать Суринский путепровод удалось за счет дополнительного финансирования из областного бюджета, - написал в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ремонт Суринского путепровода начался 30 июля.