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НовостиОбщество8 августа 2023 14:23

На Суринском путепроводе в Ярославле закончили ремонт

Рабочие уложили два слоя нового асфальта на 600 метрах Суринского путепровода в Ярославле
Полина Вачнадзе
Отремонтировали 600-метровый участок Суринского путепровода в Ярославле.

Отремонтировали 600-метровый участок Суринского путепровода в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершили ремонт Суринского путепровода. Сегодня, 8 августа, на 600-метровом участке, который приводили в порядок, прошла техническая приемка. Рабочие уложили два слоя асфальта и нанесли разметку.

- Результат работ оценили сотрудники департамента городского хозяйства, агентства по муниципальному заказу, депутаты и общественники. Отремонтировать Суринский путепровод удалось за счет дополнительного финансирования из областного бюджета, - написал в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ремонт Суринского путепровода начался 30 июля.