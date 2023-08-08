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НовостиОбщество8 августа 2023 13:37

Центр Ярославля перекроют во время спортивного фестиваля

Мероприятие пройдет 19 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 19 августа во время фестиваля силовых видов спорта «Железный кубок Ярославля» ограничат движение в центре города. С 7 до 19 часов в следующую субботу транспорт не сможет проехать на участках улиц: Волжская набережная (нижний и средний ярус), Которосльная набережная, Подзеленье.

- Также с 19 часов 18 августа до 19 часов 19 августа на участках улиц: Которосльная набережная, Подзеленье вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.