В Ярославской области ищут утонувшего 14-летнего подростка

На Волге 7 и 8 августа работали водолазы пожарно-спасательной службы. Фото: Полина Вачнадзе

В Волге у поселка Ермаково Рыбинского района продолжаются поиски 14-летнего мальчика. 6 августа он вместе с друзьями пошел купаться на реку и утонул.

В группе «Подслушано в Рыбинске» мама юноши обратилась за помощью ко всем жителям региона.

- Ищем второй день. От властей помощи не дождешься, очень просим помощи в поиске моего сына. Нужны лодки с мотором, желательно с эхолотом. Если у кого есть знакомые водолазы, тоже просим помощи, - пишет Наталья.

По данным правительства региона, на Волге 7 и 8 августа работали водолазы пожарно-спасательной службы.

- Были задействованы четыре человека, одна водолазная группа. Завтра, 9 августа, будут привлечены две группы, в поисках примут участие шесть водолазов, - сообщили в ведомстве.