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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:55

Полиция задержала мужчину, стрелявшего на Московском проспекте в Ярославле

В Ярославле мужчина выстрелил из пистолета в грудь прохожего
Полина Вачнадзе
В Ярославле мужчина выстрелил из пневматики в прохожего.

В Ярославле мужчина выстрелил из пневматики в прохожего.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 54-летний мужчина. На Московском проспекте в него дважды выстрелил из пневматики незнакомец.

- Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один достал пневматический пистолет и выстрелил в грудь потерпевшему не менее двух раз, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подозреваемого – 27-летнего ярославца – нашли и задержали. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».