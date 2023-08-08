Полиция задержала мужчину, стрелявшего на Московском проспекте в Ярославле

В Ярославле мужчина выстрелил из пневматики в прохожего. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 54-летний мужчина. На Московском проспекте в него дважды выстрелил из пневматики незнакомец.

- Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один достал пневматический пистолет и выстрелил в грудь потерпевшему не менее двух раз, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подозреваемого – 27-летнего ярославца – нашли и задержали. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».