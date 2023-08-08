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НовостиОбщество8 августа 2023 12:23

Мэрия попросила ярославцев не парковать машины на улице Большая Федоровская

9 августа на Большой Федоровской начнется фрезерование асфальта
Полина Вачнадзе
Городские власти обратились к ярославцам с просьбой не оставлять машины на улице Большая Федоровская.

Городские власти обратились к ярославцам с просьбой не оставлять машины на улице Большая Федоровская.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти обратились к ярославцам с просьбой не оставлять машины на улице Большая Федоровская, где начинается ремонт.

- 9 августа подрядчик приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Припаркованные автомобили на ремонтируемом участке будут затруднять выполнение работ, из-за чего могут затянуться сроки окончания ремонта, - сказали в пресс-службе мэрии города.

Работы на Большой Федоровской выполняет компания ООО «Профиль Плюс». Стоимость ремонта участка в 420 метров составила 17,3 миллиона рублей.