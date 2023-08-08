Под Октябрьским мостом в Ярославле планируют сделать стоянку для машин

В Ярославле планируют сделать стоянку под мостом.
Фото: Полина Вачнадзе
С просьбой организовать стоянку на пустыре под Октябрьским мостом к губернатору региона обратились ярославцы.
- Сделайте, пожалуйста, стоянку для машин около моста (с соблюдением мер антитеррора). Место все равно заброшенное. А сейчас машину некуда поставить, отдыхающие ставят даже вдоль Тверицкой набережной, мешают проезду транспорта. Кстати, там знаки нужны «остановка запрещена», - пишет на странице главы области ВКонтакте Александр Бокарев.
Как оказалось, городские власти уже решают вопрос обустройства парковки в районе моста.
- По информации департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, рассматривается возможность организации стоянки для машин, - сообщили в правительстве Ярославской области.