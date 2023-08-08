В Ярославле нашли мертвой врача скорой помощи

В Ярославле 5 августа скончалась врач скорой помощи Ирина Кыткина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле 5 августа скончалась врач скорой помощи Ирина Кыткина. Ей было 76 лет.

- Ирина Алексеевна проработана на «скорой» более 40 лет. Добрая, неравнодушная к проблемам пациентов, она была одним из самых опытных врачей на Дзержинской подстанции. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Алексеевны, - сказали в областной станции скорой медицинской помощи.

Медика нашли у нее в квартире. Женщина ушла из жизни добровольно, признаков насильственной смерти нет.

- По факту обнаружения тела 76-летней женщины проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

С Ириной Кыткиной простили сегодня, 8 августа.