В Ярославской области снимают «Битву экстрасенсов»

В Ярославском районе рядом с деревней Воробино проходят съемки «Битвы экстрасенсов». Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославском районе рядом с деревней Воробино проходят съемки «Битвы экстрасенсов». Очевидцы заметили в толпе Константина Гецати, Александра Шепса, Марияну Романову и Надежду Шевченко.

Ярославцы строят догадки, что привело участников шоу в регион. Основная версия – экстрасенсы выясняют, почему произошло столкновение бензовоза и машины «скорой помощи». Год назад, 30 августа, у деревни Воробино погибли четыре человека: водитель фуры и бригада «скорой». Из-за разлива топлива начался пожар, огонь перекинулся на два дома, стоящие у дороги и практически полностью их уничтожил.

- На этой дороге куча мест, где бьются машины, постоянные аварии. Почему именно Воробино, не понятно, - задаются вопросом подписчики группы «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Многие ярославцы не верят в способности участников «Битвы», а тем, что считает, что все происходящее на шоу правда, советуют посмотреть передачу, разоблачающую экстрасенсов.

- Зачастую туда обращаются родственники погибших, чтобы узнать, что произошло, и есть экстрасенсы, которые реального говорят им такие факты, имена, которые помогают установить все обстоятельства гибели. Не думаю, что люди будут делать шоу из своего горя, - не соглашается с недоверяющими Владислава Д.