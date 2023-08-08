В Ярославской области утонул 14-летний подросток

В Рыбинском районе утонул 14-летний мальчик. Фото: Полина Вачнадзе

6 августа в Волге в Рыбинском районе утонул 14-летний мальчик. Вместе с друзьями он пошел купаться – сначала ребята плескались недалеко от берега, а потом подросток заплыл на глубину и начал тонуть. Когда он скрылся под водой, его приятели побежали звать на помощь прохожих.

- По факту утопления несовершеннолетнего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР пол Ярославской области.

Ребенка до сих пор не нашли. На месте работают сотрудники МЧС и поисково-спасательные служба. Мама мальчика в соцсетях обратилась за помощью.

- Ищем второй день. Нужны лодки с мотором, желательно с эхалотом. Если у кого есть знакомые водолазы, тоже просим помощь, - пишет женщина в группе «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.