В мэрии Ярославля назвали автобусы, на которые часто жалуются пассажиры

За июль в социальных сетях было зарегистрировано 642 жалобы на работу общественного транспорта Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области

За июль в социальных сетях было зарегистрировано 642 жалобы на работу общественного транспорта Ярославля. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил руководитель «Центра городского управления» Андрей Дубровский.

Самые частые жалобы – на несоблюдение графика движения. По этому поводу ярославцы обратились 204 раза. Несоблюдением расписания грешат водители автобусов №№19, 41, 79, 85 и 90.

Немало обращений по поводу неудовлетворительного условия проезда. Если в июне их было 112, то в июле уже 134. Пассажиры жалуются на выключенные в жару кондиционеры, резкое движение и неаккуратное вождение, а также давку в салонах. Чаще всего жалобы поступали на автобусы №№58, 65, 66, 94С.

По-прежнему проблемой остается некорректного поведения водителей.

- Они хамят, разговаривают по телефону, проезжают остановки. На некорректное поведение водителей поступило 84 обращения по автобусам №№25, 58, 62 и 99, - сказал Андрей Дубровский.