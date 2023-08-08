Нур-Эл Хасиев стал помощником мэра Ярославля

Нур-Эл Хасиев назначен помощником мэра Ярославля. ФОТО: Нур-Эл Хасиев, ВКонтакте

Нур-Эл Хасиев назначен помощником мэра Ярославля по вопросам межкультурного и межконфессионального взаимодействия. Об этом стало известно на общегородском совещании 8 августа.

- Сейчас необходимо консолидировать все слои общества, всех жителей Ярославля. Мы обсудили наши задачи, направления работы, - сказал мэр Артем Молчанов.

С 2004 года Нур-Эл Хасиев является председателем ярославского отделения «Ассамблеи народов России». С февраля 2009-го – член Совета Общественной палаты Ярославской области, председатель Комиссии по вопросам развития гражданского общества, межнациональным отношениям, конфессиям и миграционной политики.