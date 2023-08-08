В Ярославле с жарой борются при помощи поливальных машин

Поливальные машины помогают ярославцам пережить жару. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на борьбу с жарой вышли поливальные машины «Горзеленхозстроя». Около 10 машин предприятия ездят по городу и поливают улицы.

- Технику можно увидеть на Московском проспекте, Советской улице, проспектах Фрунзе, Авиаторов, Октября, Ленина, а также на улице Дачной, Тутаевском шоссе, Ленинградском проспекте и других улицах Ярославля, - сказал мэр города Артем Молчанов.

Орошение происходит в те дни, когда столбик термометра преодолевает отметку в +25 градусов. Но изнывать от жары ярославцам осталось недолго – скоро в городе посвежеет до комфортных температур.