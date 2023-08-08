По Тверицкой набережной в Ярославле будет ходить автобус

Заканчивается ремонт Школьного проезда и Тверицкой набережной. Фото: Правительство Ярославской области

По Тверицкой набережной Ярославля скоро будет ходить автобус. Общественный транспорт пустят после того, как приведут дорогу в порядок. Завершить ремонт 600-метрового участка планируют к концу августа. Подрядчик начал фрезерование покрытия, через неделю начнет укладывать асфальт.

- Раньше автобус не мог идти вдоль набережной из-за того, что дорога была узкой. Во время ремонта она расширилась, и теперь мы сможем запустить общественный транспорт на этом участке, – сообщил глава региона Михаил Евраев.

Подходят к концу и работы на Школьном проезде от проспекта Машиностроителей к улице Орджоникидзе. Подрядчик – Рыбинское УМРС – выполнило около 70% запланированных работ.

– Помимо дороги, обязательно нужно сделать подъезд к школе и уложить асфальт во внутреннем дворе, а также обновить фасад с одной стороны. Это не очень большие затраты, и мы прямо на месте договорились с подрядчиком, что он выполнит эти работы, – рассказал глава региона.