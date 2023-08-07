В Ярославле спецтехника орошает улицы во время жары. ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле спецтехника орошает улицы во время жары. Об этом рассказал мэр города Артем Молчанов. Около 10 машин с водой выходят на дороги каждый день, когда температура превышает 25 градусов.

- Сегодня технику можно увидеть на Московском проспекте, Советской улице, проспектах Фрунзе, Авиаторов, Октября, Ленина, а также на улице Дачной, Тутаевском шоссе, Ленинградском проспекте и других улицах Ярославля, - отметил Артем Молчанов.