Ярославна, упавшая у подъезда из-за наледи, получила моральную компенсацию Фото: Даниил ОПАРИН

Ярославна, упавшая у подъезда из-за наледи, получила моральную компенсации. Деньги женщине выплатила управляющая компания.

В январе текущего года местная жительница поскользнулась и упала у подъезда собственного дома. Она получила растяжение связок плечевого сустава, а также разбила телефон. Падение произошло из-за наледи, которая не была убрана или же посыпана специальным составом.

- В суде установлено, что управляющей организацией обязанность по уборке прилегающей к дому территории не выполнена, что повлекло наступление указанных последствий, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - В соответствии с заключением прокурора заявленные требования судом удовлетворены, в пользу женщины с управляющей компании взыскано 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 3 000 рублей – материальный ущерб за утраченный телефон, а также расходы на приобретение медикаментов.