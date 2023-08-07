Синоптики рассказали ярославцам, когда на смену жаре придет прохлада

Аномальная для августа жара в Ярославле очень скоро пойдет на спад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная для августа жара, которая установилась в Ярославле и Ярославской области, очень скоро пойдет на спад. Сегодня, 7 августа, столбики термометров еще показывают +30, но уже с завтрашнего дня показатели начнут уменьшаться.

- Со вторника в небе появятся кучево-дождевые облака, сопровождаемые локальными дождями и грозами, что освежит воздух. Температура понизится до +24..+29 и с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу и в конце недели вернутся в климатическое русло - +19..+24, - рассказали синоптики Центра «Фобос».

30-градусной жары в этом сезоне уже, скорее всего, не будет. Погода, прогнозируют в Центре, окажется вполне комфортной, а метеорологическое лето продлится до середины сентября.