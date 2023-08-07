В центре Ярославля запретят останавливаться машинам

С 20 августа в Ярославле на улице Суркова вводят ограничения остановки транспорта.
Фото: Мэрия Ярославля
С 20 августа в Ярославле на улице Суркова – в районе пересечения с улицей Советской и улицей Терешковой - вводятся ограничения остановки транспорта.
- Ограничения необходимы для безопасности дорожного движения и обеспечения бесконфликтного проезда, - уточнили в мэрии Ярославля.
С 23 августа стоянку и остановку машин ограничат на Революционном проезде в Ярославле, с 20 августа введут ограничения на улице Некрасова.