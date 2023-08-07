В Ярославле заканчивается ремонт филармонии

Ремонт ярославской филармонии завершат до конца лета. Фото: Правительство Ярославской области

Ремонт ярославской филармонии завершат до конца лета, сообщили в правительстве региона. Уже сделана система вентиляции в концертном зале, проводится внутренняя отделка помещений на втором этаже и замена дверных блоков. Рабочие восстанавливают ступени центрального и служебного входов, монтируют пандус.

На капитальный ремонт филармонии, который не проводился более 30 лет, областной бюджет выделил 21 миллион рублей.

- Концерты фестиваля «Преображение» состоятся уже в комфортном и красивом здании, - сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

После того, как все работы завершатся, филармонию украсят архитектурной подсветкой.