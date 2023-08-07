Ярославское УФАС возбудило дело из-за рекламы стриптиз-бара

Региональный УФАС нашел нарушения в рекламе стриптиз-бара. ФОТО: УФАС по Ярославской области

Региональный УФАС нашел нарушения в рекламе стриптиз-бара «Zажигалка», которая находится рядом с ТЦ Флагман» в Ярославле. На конструкции размещен текст следующего содержания: «Стриптиз бар Zaжигалка. ДЕВЧОНКИ ЗНАКОМЯТСЯ ПЕРВЫМИ…Маша, 19. Люблю веселиться каждую ночь до 6 утра. Запрещено для детей».

- Действующее законодательство предусматривает запрет на рекламу без указания классификации возрастного ограничения. При этом пометка «Запрещено для детей» изображена чрезмерно тонким шрифтом, является практически не читаемой и не заметной для лиц, не находящихся в непосредственной близости с рекламной конструкцией, - рассказали в областном УФАС.

Нарушителям грозит ответственности в соответствии с Законом о рекламе.