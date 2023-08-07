ДТП на Московском проспекте в Ярославле: погиб мужчина, три человека госпитализированы, в том числе новорожденный

В Ярославле произошло смертельное ДТП. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Около полудня на Московском проспекте в Ярославле столкнулись «Киа Пиканта» и «Киа Соренто». За рулем одного автомобиля находилась 82-летняя женщина, вторым управлял 30-летний мужчина.

К сожалению, пассажир «Киа Пиканто», 82-летний мужчина скончался на месте аварии. Судя по кадрам с места ДТП, удар пришелся на ту сторону машины, где он сидел.

- По предварительной информации, госпитализированы три человека: водитель «Киа Пиканто», а также пассажиры «Киа Соренто» - 29-летняя женщина и новорожденный ребенок, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.