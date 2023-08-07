В Данилове 13-летний мальчик с телефона матери перевел мошеннику 75 тысяч рублей

В Данилове Ярославской области 13-летний подросток перевел мошенникам родительские деньги. Фото: Полина Вачнадзе

В Данилове Ярославской области 13-летний подросток перевел мошенникам родительские деньги. За счет юноши преступники стали богаче на 75 тысяч рублей.

- Несовершеннолетний пояснил, что познакомился с неизвестным в комментариях к ролику на видеохостинге, потом незнакомец предложил перейти в мессенджер. Так как этого приложения на телефоне подростка не было, он тайком ночью взят смартфон матери, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А потом мошенник уговорил юношу перевести ему деньги, обещая вернуть в несколько раз больше. Подросток повелся и тремя платежами отправил на указанные счета 75 тысяч рублей.

Утром родители обнаружили пропажу денег и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».