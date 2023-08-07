В Ярославской области студенты стройотрядов проходят практику на объектах электросетевого комплекса

Ярославские студенты могут увидеть работу электромонтеров и показать себя на практике. Фото: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Участники двух стройотрядов, в состав которых вошли 21 студент Ярославского автомеханического колледжа и Ростовского колледжа отраслевых технологий, участвуют в работах на электросетевых объектах «Ярэнерго». Так, в начале августа участники студотряда «Искра» освоили монтаж интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Вместе с опытными коллегами-электромонтерами они установили счетчики в поселках Ярославка и Кузнечиха Ярославского района. Ребята помогали переносить оборудование, проверяли инструменты и смотрели, как выполняются работы.

– Я из Ярославля, студент 2 курса автомеханического колледжа. Мне нравится работа в студотряде. Она разнообразная – мы программируем и устанавливаем счётчики, собираем шкафы учета, обходим линии, делаем замеры. Скучать некогда!», - поделился впечатлениями участник студотряда Дмитрий Зеленков.

У энергетиков большой опыт сотрудничества с движением студотрядов. Студенты из профильных учебных заведений привлекаются к работе на объектах филиала ежегодно.

– Студенческие отряды – это мощный инструмент для профессионального становления студентов. Здесь они могут увидеть работу электросетевого комплекса, показать себя и, возможно, определиться с будущим местом работы, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.